Dedie Rachim Ungkap Wajah Baru Batutulis: Ada Trase Baru, Leuweung, Museum hingga Stasiun dalam Satu Kawasan

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor serta Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (13/6/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan teknis dalam pembangunan trase baru yang saat ini tengah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bogor terus melakukan evaluasi berbagai langkah teknis, termasuk penanganan pada ujung trase jalan yang nantinya akan terintegrasi dengan kawasan Leuweung Batutulis yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, diperlukan pembebasan sejumlah lahan milik warga agar lebar jalan pada ujung trase baru tetap proporsional dan tidak menyempit, sehingga dapat menunjang faktor keselamatan pengguna jalan.

"Saya usulkan untuk sekalian saja dibebaskan agar nanti ujung jalan trase baru ini lebarnya kurang lebih sama dengan yang di depan, jangan mengecil ke belakang," kata Dedie Rachim.

Ia menambahkan bahwa pembebasan lahan tersebut semata-mata dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan teknis dan kenyamanan masyarakat di masa mendatang.

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Untuk itu, Dedie meminta jajaran pemerintah wilayah dan perangkat daerah terkait melakukan penghitungan serta kajian lanjutan mengenai kebutuhan lahan yang akan dibebaskan.

"Saya minta Pak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman PUPR kembali menghitung kemudian mengusulkan," ujarnya.