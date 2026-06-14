Pemkot Depok Gandeng 74 Yayasan, Program Sekolah Swasta Gratis Kian Diperluas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 74 yayasan penyelenggara RSSG di Aula Edelweis, Balai Kota Depok.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan bahwa program RSSG merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya pendidikan.

Menurutnya, program yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang positif sehingga kembali diperluas pada tahun ini dengan melibatkan lebih banyak satuan pendidikan.

“Program RSSG ini merupakan ikhtiar Pemkot Depok dalam memperluas akses pendidikan yang bermutu. Penandatanganan MoU ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat melalui dukungan layanan pendidikan,” ujar Supian Suri.

Jumlah Sekolah Bertambah

Supian menjelaskan, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tergabung dalam program RSSG tahun ini mengalami peningkatan.

Jika sebelumnya terdapat 47 sekolah yang berpartisipasi, kini jumlahnya bertambah menjadi 52 sekolah setelah adanya penambahan lima SMP.