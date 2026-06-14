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Rekonstruksi Jalan Enggram–Pemuda di Sawangan Dimulai, DPUPR Depok Target Rampung Desember 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 16:00 WIB
Rekonstruksi Jalan Enggram–Pemuda di Sawangan Dimulai, DPUPR Depok Target Rampung Desember 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi perbaikan jalan. Foto: Dok Pemkot Bogor.

jabar.jpnn.com, KOTA DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok memulai pekerjaan rekonstruksi Jalan Enggram–Jalan Pemuda yang merupakan salah satu jalur alternatif di Kecamatan Sawangan.

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada awal Desember 2026.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan bahwa kegiatan rekonstruksi mencakup penataan sekaligus peningkatan kapasitas jalan sepanjang 872 meter.

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“Pekerjaan ini dilaksanakan mulai 8 Juni hingga 6 Desember 2026, dengan lebar koridor jalan antara 9,5 hingga 12,5 meter,” ujar Yodi dalam keterangannya.

Menurutnya, proyek tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antarwilayah.

Meliputi Pelebaran Jalan hingga Pembangunan Trotoar

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Yodi menjelaskan, ruang lingkup pekerjaan tidak hanya mencakup pelebaran badan jalan, tetapi juga pembangunan sejumlah fasilitas pendukung.

Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan antara lain pembangunan turap batu kali dan sheet pile, saluran drainase, serta trotoar untuk meningkatkan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

DPUPR Kota Depok mulai merekonstruksi Jalan Enggram–Jalan Pemuda di Kecamatan Sawangan dengan anggaran pembangunan mencapai Rp30,3 miliar
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TAGS   kota depok pelebaran jalan PUPR Depok jalan enggram jalan pemuda jalan alternatif sawangan pemkot depok

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