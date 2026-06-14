Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Siang dan Sore

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Minggu (14/6/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG Jakarta dan berlaku mulai Minggu pukul 07.00 WIB hingga Senin (15/6/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berskala lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada periode pagi hari.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari, cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diprakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada Senin dini hari, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.