Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Sebagian Besar Wilayah Jawa Barat Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan pada Minggu (14/6/2026).

Namun, sejumlah daerah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, dan malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah daerah, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Juni 2026 Didominasi Kondisi Cerah hingga Berawan

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang masih berlanjut di beberapa wilayah. Daerah yang berpotensi terdampak antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap berawan.