Gempa M 2,9 Guncang Kabupaten Cianjur, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Sesar Aktif Lokal

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 2,9 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Minggu (14/6/2026) pukul 05.13 WIB.

Gempa dangkal tersebut dirasakan oleh sebagian warga di sejumlah wilayah Cianjur dan Sukabumi.

Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa berada pada koordinat 6,99 Lintang Selatan dan 107,15 Bujur Timur atau sekitar 18 kilometer di selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa terjadi pada kedalaman 5 kilometer.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II Tangerang, Dr. Hartanto, ST, MM, menjelaskan bahwa gempa yang terjadi termasuk kategori gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah setempat.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat," ujar Hartanto dalam keterangan resmi BMKG.

Menurut laporan masyarakat yang diterima BMKG, getaran gempa dirasakan di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Campaka di Kabupaten Cianjur, serta sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.

Intensitas gempa tercatat pada skala II hingga III Modified Mercalli Intensity (MMI).

Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan menimbulkan sensasi seperti adanya truk besar yang melintas di sekitar bangunan.