Kisah Denia, Mahasiswi Unisal yang Bisa Meraih Mimpi Berkat Beasiswa KIP Denny Cagur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Denia, mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) Bandung, bersyukur mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari aspirasi anggota Komisi X DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Denny Wahyudi atau Denny Cagur.

Beasiswa tersebut, membuat Denia bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa dibebani persoalan biaya kuliah, maupun kebutuhan akademik lainnya.

"Perasaannya pastinya sangat bersyukur dan bangga. Bantuan beasiswa ini benar-benar memberikan harapan dan semangat buat aku belajar," kata Denia dalam kuliah umum di Bandung.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan bukan hanya pembebasan biaya kuliah dan bantuan uang saku, tetapi juga ketenangan untuk fokus menjalani perkuliahan.

"Selain uang saku dan biaya kampus, yang aku rasain bisa fokus terus belajar tanpa harus mikirin biaya," katanya.

Sebelum diterima kuliah, Denia sempat menjalani masa gap year setelah lulus SMK.

Saat itu, ia mengaku pernah mencoba mengikuti seleksi beasiswa di kampus lain, tetapi pengalaman yang kurang menyenangkan, membuatnya ragu untuk kembali mendaftar.

Ia kemudian memilih mencari pekerjaan. Namun berbagai lamaran kerja yang dikirimkan tak kunjung membuahkan hasil.