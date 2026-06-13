Kenaikan Dolar, FIFGROUP Justru Bidik Peluang Pembiayaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat dan potensi kenaikan harga bakan bakar minyak (BBM) dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pembiayaan kredit bermotor di PT Federal International Finance (FIFGROUP).

Jawa Barat I (JABAR I) Area Head FIFGROUP, Arya Pranandita, mengatakan gejolak ekonomi memang berpotensi memengaruhi industri pembiayaan. Namun, dampak yang dirasakan perusahaan hingga saat ini masih relatif kecil.

"Secara pengaruh mungkin ada, tetapi kecil. Bagi kami di FIF, terutama tim Jabar I, kami berkomitmen bahwa fluktuasi perekonomian, termasuk kenaikan dolar, pasti ada efek positif dan negatifnya," kata Arya di Bandung, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, FIFGROUP memilih fokus menangkap peluang yang muncul di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Kenaikan dolar dan tekanan ekonomi justru dinilai dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan.

"Efek positif itu yang akan kami ambil. Ketika dolar naik, masyarakat semakin membutuhkan pembiayaan, baik untuk meningkatkan kemampuan finansial maupun modal usaha. Itu yang menjadi peluang bagi kami," ujarnya.

Arya menambahkan, kebutuhan pembiayaan masyarakat tetap menunjukkan tren positif, terutama untuk sektor kendaraan bermotor dan pembiayaan produktif yang mendukung aktivitas usaha.

Optimisme tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan FIFGROUP Hajatan Cabang Bandung yang digelar pada 13 - 14 Juni 2026 di Kantor FIFGROUP Cabang Bandung II, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT FIFGROUP ke-37 itu digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada perusahaan selama hampir empat dekakde.