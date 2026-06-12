inDrive Dorong UMKM Cimahi Naik Kelas Lewat Solusi Logistik Berbasis Teknologi

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat dan berkembangnya ekosistem bisnis digital, pelaku UMKM dituntut mampu mengelola operasional usaha secara lebih efisien, termasuk dalam aspek logistik dan pengiriman.

Melihat kebutuhan tersebut, inDrive berpartisipasi dalam program UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.

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Kegiatan yang digelar di Kecamatan Cimahi Utara itu diikuti 52 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, fesyen, hingga kerajinan tangan.

Dalam kegiatan tersebut, inDrive berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha sekaligus memperkenalkan berbagai solusi pengiriman yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi operasional.

Melalui sesi edukasi, peserta diajak memahami pentingnya pemanfaatan teknologi dalam menjawab tantangan logistik yang semakin kompleks, seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman dan ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Salah satu layanan yang diperkenalkan, inDrive Courier menawarkan sistem harga transparan melalui fitur negosiasi tarif.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna dan pengemudi menyepakati biaya pengiriman sebelum pesanan dijalankan.