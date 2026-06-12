Tuti Turimayanti Apresiasi Trisakti Fest 2026, Nobar Piala Dunia dan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti mengapresiasi penyelenggaraan Trisakti Fest 2026 yang digelar di GOR Saparua, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026) malam.

Menurut Tuti, festival yang menghadirkan nonton bareng pembukaan Piala Dunia 2026, hiburan musik, serta bazar UMKM tersebut menjadi ruang hiburan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

"Saya hadir di acara Trisakti Fest hari ini untuk mengapresiasi Aria Production yang menyelenggarakan tayangan perayaan kick off Piala Dunia. Hari ini merupakan hari pertama dari rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama satu bulan setengah ke depan,” kata Tuti.

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Dia menilai konsep acara yang terbuka dan gratis bagi masyarakat layak mendapat apresiasi. Selain memberikan hiburan, kehadiran puluhan pelaku UMKM juga dinilai mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.

“Tentu apresiasinya karena acara ini gratis untuk ditonton masyarakat. Kemudian Aria Production juga menghadirkan UMKM agar mereka tetap bersemangat dalam kondisi saat sekarang, ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk kenaikan BBM dan sebagainya,” ujarnya.

Tuti berharap penyelenggaraan festival tersebut dapat menjadi pemantik semangat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk terus berkembang.

Menurutnya, kegiatan yang menggabungkan hiburan dan bazar UMKM memiliki dampak positif karena mampu menciptakan perputaran ekonomi sekaligus menjadi sarana rekreasi bagi warga.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyemangat bagi UMKM dan masyarakat juga merasa terhibur dengan adanya tayangan Piala Dunia yang digratiskan,” tuturnya.