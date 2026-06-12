Ribuan Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Suarakan 5 Tuntutan kepada Pemerintah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6).

Massa aksi berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI sebelum bertolak menuju lokasi demonstrasi.

Para mahasiswa tampak mengenakan pakaian hitam yang dipadukan dengan almamater kuning khas UI.

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Mereka juga membawa sejumlah bendera dan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Albani Ilmi, mengatakan sekitar seribu mahasiswa UI akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan yang mereka nilai penting bagi masyarakat.

Menurut Albani, terdapat lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

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"Tuntutan pertama, kami meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan berbagai kebutuhan pokok yang dinilai masih membebani masyarakat.