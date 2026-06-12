Ribuan Mahasiswa UI Bersiap Gelar Aksi Unjuk Rasa di Bundaran HI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersiap menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Jumat (12/6).

Sebelum berangkat menuju lokasi aksi, para mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta aksi mengenakan pakaian berwarna hitam yang dipadukan dengan almamater kuning khas UI.

Mahasiswa dari berbagai fakultas tampak hadir dan menyatakan kesiapan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam aksi tersebut.

Selain membawa bendera organisasi, para mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk yang berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah.

Sejumlah peserta secara bergantian menyampaikan orasi sebagai bagian dari konsolidasi sebelum keberangkatan menuju pusat Jakarta.

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Ketua Departemen Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Albani Ilmi, mengatakan bahwa sekitar seribu mahasiswa UI akan diberangkatkan ke Bundaran HI untuk mengikuti aksi bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya.

“Kami dari UI akan membawa seribu massa menuju Bundaran HI. Tapi nanti akan gabung dengan massa lain (mahasiswa universitas lain),” ujar Albani dalam keterangannya.