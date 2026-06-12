'Adu Banteng' di Flyover Kiaracondong Bandung, 2 Pengendara Terluka Berat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua unit sepeda motor adu banteng di Flyover Kiarcondong, Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026) malam. Insiden itu membuat para pengendara itu terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai R.

Kejadian berawal saat S melaju dari arah selatan ke utara. Sementara R melaju dari arah utara ke selatan.

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan diduga terjadi saat pengendara R berpindah ke jalur berlawanan.

"Diduga pengendara R melaju dari arah utar ke selatan di Flyover Kiaracondong berpindah jalur yang berlawanan bertabrakan dengan pengendara S yang melaju dari arah selatan ke utara," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara mengalami luka-luka. Pengendara mengalami luka ringan, sedangkan R mengalami luka berat.

"Korban dibawa ke RS Pindad Bandung," ujarnya.

Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan itu menyebabkan kerugian materi yang ditaksir mencapai Rp2 juta. Tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.