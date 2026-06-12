Harga Emas dan Perak Hari Ini 12 Juni 2026 Turun: Berikut Daftar Lengkapnya dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada perdagangan hari ini, Jumat, 12 Juni 2026, masih menjadi perhatian masyarakat yang ingin berinvestasi pada instrumen logam mulia.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.709.000 atau Rp2.715.773 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, dijual dengan harga dasar Rp1.404.500. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harga yang harus dibayarkan konsumen mencapai Rp1.408.011.

Kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir masih menjadikan logam mulia sebagai salah satu instrumen investasi yang diminati.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki nilai koleksi tersendiri.

Berikut perincian harga emas dan perak pada 12 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.404.500 (Rp1.408.011 setelah PPh)

1 gram: Rp2.709.000 (Rp2.715.773 setelah PPh)

2 gram: Rp5.358.000 (Rp5.371.395 setelah PPh)

3 gram: Rp8.012.000 (Rp8.032.030 setelah PPh)

5 gram: Rp13.320.000 (Rp13.353.300 setelah PPh)

10 gram: Rp26.585.000 (Rp26.651.463 setelah PPh)

25 gram: Rp66.337.000 (Rp66.502.843 setelah PPh)

50 gram: Rp132.595.000 (Rp132.926.488 setelah PPh)

100 gram: Rp265.112.000 (Rp265.774.780 setelah PPh)

250 gram: Rp662.515.000 (Rp664.171.288 setelah PPh)

500 gram: Rp1.324.820.000 (Rp1.328.132.050 setelah PPh)

1.000 gram: Rp2.649.600.000 (Rp2.656.224.000 setelah PPh)