Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12–13 Juni 2026: Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat, 12 Juni 2026 hingga Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 07.00 WIB diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada siang, sore, malam, dan dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Jumat, 12 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

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Memasuki siang dan sore hari, cuaca secara umum masih berada pada kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, pada dini hari Sabtu, 13 Juni 2026, kondisi cuaca di Jabodetabek diperkirakan tetap berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.