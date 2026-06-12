Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Juni 2026 Didominasi Kondisi Cerah hingga Berawan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan dengan cakupan lokal pada periode siang, malam, hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, yakni pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diperkirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar daerah.

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Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Pada malam hari, antara pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan.

Potensi hujan ringan lokal masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari atau pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.