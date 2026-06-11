Risiko Pencurian Aset Meningkat, Chubbsafes Hadirkan Brankas Tahan Bobol dan Api

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Meningkatnya risiko pencurian aset bernilai tinggi mendorong hadirnya teknologi penyimpanan yang lebih aman.

Menjawab kebutuhan tersebut, Gunnebo melalui unit bisnisnya, Chubbsafes, menghadirkan brankas bersertifikasi internasional yang diklaim mampu menahan pembobolan, ledakan, hingga kebakaran.

Produk keamanan terbaru tersebut diperkenalkan dalam ajang Bandung Jewellery Fair (BJF) 2026 yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Bandung Suarakan Penghentian MBG hingga Pendidikan Gratis

Pameran tersebut akan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (11-14/6/2026).

Direktur Bisnis Gunnebo Indonesia, Johan van Leersum, mengatakan perlindungan terhadap aset berharga kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha maupun masyarakat, terutama di tengah tingginya risiko kehilangan akibat pencurian dan perusakan.

Menurutnya, berbagai kasus pembobolan yang terjadi selama ini menunjukkan, sistem penyimpanan konvensional belum tentu mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap aset bernilai tinggi.

Baca Juga: Polisi Tangkap Pencuri dan Pembacok Ibu dan Anak dengan Samurai di Depok

"Kami menyediakan solusi penyimpanan untuk melindungi aset berharga, mulai dari ruang khasanah, brankas, loker otomatis hingga file kabinet yang didukung teknologi keamanan modern," kata Johan.

Dalam pameran tersebut, Chubbsafes memperkenalkan dua produk unggulan, yakni Regal T2 dan Valor.