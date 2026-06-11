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Risiko Pencurian Aset Meningkat, Chubbsafes Hadirkan Brankas Tahan Bobol dan Api

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:00 WIB
Risiko Pencurian Aset Meningkat, Chubbsafes Hadirkan Brankas Tahan Bobol dan Api - JPNN.com Jabar
Gunnebo melalui bisnis unitnya, Chubbsafes memperkenalkan produk brankas anti bobol dan api dalam pameran Bandung Jewellery Fair (BJF) di Ballroom Sudirman, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Meningkatnya risiko pencurian aset bernilai tinggi mendorong hadirnya teknologi penyimpanan yang lebih aman. 

Menjawab kebutuhan tersebut, Gunnebo melalui unit bisnisnya, Chubbsafes, menghadirkan brankas bersertifikasi internasional yang diklaim mampu menahan pembobolan, ledakan, hingga kebakaran.

Produk keamanan terbaru tersebut diperkenalkan dalam ajang Bandung Jewellery Fair (BJF) 2026 yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung.

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Pameran tersebut akan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (11-14/6/2026).

Direktur Bisnis Gunnebo Indonesia, Johan van Leersum, mengatakan perlindungan terhadap aset berharga kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha maupun masyarakat, terutama di tengah tingginya risiko kehilangan akibat pencurian dan perusakan.

Menurutnya, berbagai kasus pembobolan yang terjadi selama ini menunjukkan, sistem penyimpanan konvensional belum tentu mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap aset bernilai tinggi.

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"Kami menyediakan solusi penyimpanan untuk melindungi aset berharga, mulai dari ruang khasanah, brankas, loker otomatis hingga file kabinet yang didukung teknologi keamanan modern," kata Johan.

Dalam pameran tersebut, Chubbsafes memperkenalkan dua produk unggulan, yakni Regal T2 dan Valor.

Chubbsafes memperkenalkan brankas bersertifikasi internasional di BJF 2026, menawarkan perlindungan aset dari pembobolan, ledakan, dan kebakaran
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TAGS   brankas chubbsafes brankas anti bobol brankas anti api penyimpanan aset gunnebo

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