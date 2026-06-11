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Demo Mahasiswa di Bandung Suarakan Penghentian MBG hingga Pendidikan Gratis

Kamis, 11 Juni 2026 – 18:18 WIB
Demo Mahasiswa di Bandung Suarakan Penghentian MBG hingga Pendidikan Gratis - JPNN.com Jabar
Ratusan mahasiswa mengikuti aksi demo menuntut pemerintah menghentikan program MBG dan turunkan harga BBM di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). 

Mereka mendesak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga turunkan harga BBM. 

Pantauan di lokasi, massa tiba di Gedung DPRD sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka datang berjalan kaki sembari membawa sejumlah spanduk. 

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"Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berduka, kita berkumpul demi kebaikan negeri," ucap salah seorang aksi.

Koordinator FMN Bandung Raya, Ainul Mardhyah, mengatakan tuntutan utama yang dibawa massa adalah mendorong negara menjalankan reforma agraria dan industrialisasi nasional. 

Menurutnya, kedua agenda tersebut bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai bentuk ketimpangan dan penindasan yang masih terjadi.

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"Yang pertama tentunya, hari ini yang paling pokok dan akar adalah kami ingin mendesak negara untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai jalan keluar atas banyaknya penindasan yang kita alami," kata Ainul di lokasi. 

Selain itu, massa aksi juga menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa menilai program tersebut menghabiskan anggaran negara dan menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di DPRD Jabar, mendesak pemerintah menghentikan program MBG hingga pendidikan gratis.
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