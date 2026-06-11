Wamenperin Faisol Riza: Industri Tekstil Bandung Punya Peluang Besar Kuasai Pasar Global

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Industri tekstil Bandung ternyata masih menjadi salah satu kekuatan manufaktur Indonesia yang diperhitungkan di pasar internasional.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza saat mengunjungi pabrik tekstil PT Gajah Angkasa Perkasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Di tengah gempuran produk impor murah dan munculnya anggapan bahwa industri tekstil merupakan sektor yang mulai meredup, Faisol justru melihat potensi besar yang dimiliki pelaku industri tekstil Bandung untuk memperluas pasar global.

"Kondisi global yang berubah harus dibaca sebagai peluang. Kita punya kesempatan masuk lebih kuat ke pasar internasional," kata Faisol.

Kunjungan tersebut disambut Direktur Gajah Group Dedi Zein, Direktur Tekstil Gajah Angkasa Perkasa Jimmy Gunardi, serta jajaran direksi perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Faisol meninjau langsung seluruh rantai produksi perusahaan, mulai dari pengolahan benang, pembuatan kain, proses pewarnaan hingga produksi pakaian jadi.

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Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah digunakan berbagai institusi strategis negara seperti TNI, Polri, kementerian, hingga pasar ekspor.

Bahkan, Wamenperin turut mencoba proses sablon kain yang menjadi salah satu tahapan akhir produksi tekstil.