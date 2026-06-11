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Eks Kadis LH Sukabumi Prasetyo Meninggal Dunia di Rutan Kebonwaru

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:50 WIB
Eks Kadis LH Sukabumi Prasetyo Meninggal Dunia di Rutan Kebonwaru - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Narapidana kasus korupsi yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Sukabumi, Prasetyo, meninggal dunia pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo meninggal dikarenakan serangan jantung saat sedang menjalani masa penahanan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung.

"Betul. Beliau dinyatakan meninggal dunia," kata Karutan Kebonwaru, Mashuri Alwi saat dikonfirmasi.

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Mashuri menuturkan, Prasetyo mengalami serangan jantung setelah menyantap bubur pada pagi hari. Lalu, petugas pun langsung membawa Prasetyo ke RS Santo Yusuf.

Setibanya di rumah sakit, Prasetyo mengembuskan napas terakhir.

"Pagi hari ini beliau dalam kondisi baik, terus beliau masuk ke kamar mandi, terus makan bubur ayam, tiba-tiba kena serangan jantung. Akhirnya kami bawa ke Rumah Sakit Santo Yusuf. Beliau dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di RS Santo Yusuf," ucapnya.

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Mashuri mengatakan Prasetyo memang memiliki riwayat penyakit jantung.

Sejak dipindah dari Lapas Warungkiara Sukabumi ke Rutan Kebonwaru pada 11 September 2025 lalu, Prasetyo sering bolak balik ke rumah sakit untuk mengecek kondisi jantungnya.

Narapidana kasus korupsi yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Sukabumi, Prasetyo, meninggal dunia di Rutan Kebonwaru Bandung.
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TAGS   rutan kebonwaru narapidana meninggal napi meninggal di rutan kebonwaru napi korupsi eks kadis lingkungan hidup kabupaten sukabumi prasetyo

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