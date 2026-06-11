Walkot Farhan Bertemu Menteri, Bahas Rencana Pembukaan Bandung Zoo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lembaga konservasi PT. Faunaland resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.

Perusahaan swasta tersebut nantinya akan mengoperasikan sepenuhnya Bandung Zoo setelah sebelumnya tutup hampir setengah tahun.

Diketahui, penutupan Bandung Zoo ini sesuai dengan pencabutan izin Lembaga Konservasi (LK) pengelola lama, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), oleh Kementerian Kehutanan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan pun membenarkan bahwa lembaga konservasi tersebut menjadi pengelola resmi Bandung Zoo.

"Bandung Zoo sudah ada pemenangnya, Faunaland. Saat ini sedang pembicaraan selama dua hari untuk poin-poin PKS (Perjanjian Kerja Sama). Nah, setelahnya saya sudah bicara dengan Menteri Kehutanan langsung kemarin, dan kita bersepakat atas keputusan dari panitia lelang," kata Farhan saat ditemui di Bandung, Kamis (11/6/2026).

Setelah tim panitia lelang yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tenaga ahli dari Kementerian Kehutanan, menetapkan Faunaland sebagai pemenang lelang, tahap berikutnya tinggal melakukan perjanjian kerjasama.

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"Berikutnya adalah melakukan kembali nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Kota Bandung dengan pemenang lelang, dalam hal ini PT Faunaland," ucap Farhan.

Dalam perjanjian kerjasama, banyak poin yang akan dibahas salah satunya kewenangan apa saja yang akan diambil alih oleh PT Faunaland sebagai pengelola baru Bandung Zoo.