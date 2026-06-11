DPUPR Depok Mulai Pengukuran Lapangan untuk Rekonstruksi Jalan Enggram dan Jalan Pemuda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mulai melaksanakan Pengukuran Lapangan Bersama (PLB) sebagai tahapan awal dalam kegiatan rekonstruksi Jalan Enggram dan Jalan Pemuda yang merupakan jalur alternatif di kawasan Sawangan.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan bahwa kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi dan pihak terkait guna memastikan kesiapan pelaksanaan proyek sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

Menurut Yodi, Pengukuran Lapangan Bersama dilakukan untuk mencocokkan kondisi eksisting di lapangan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

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"Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian kondisi lapangan dengan perencanaan, sebelum pekerjaan dimulai," ujar Yodi dalam keterangannya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PLB melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, konsultan pengawas, penyedia jasa konstruksi, serta unsur teknis lainnya yang berkaitan dengan proyek rekonstruksi jalan tersebut.

DPUPR Kota Depok berharap sinergi dan koordinasi antarlembaga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proyek sehingga pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Yodi menuturkan, rekonstruksi Jalan Enggram dan Jalan Pemuda diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Sawangan serta kawasan sekitarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan tersebut juga diproyeksikan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini terjadi di sejumlah ruas jalan utama di kawasan tersebut.