Harga Logam Mulia 11 Juni 2026 Turun Tipis, Berikut Daftar Lengkapnya dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 11 Juni 2026, masih menjadi perhatian masyarakat yang memanfaatkan logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dipasarkan dengan harga dasar sebesar Rp2.689.000 atau Rp2.695.723 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat mencapai Rp2.629.600.000 dengan harga setelah pajak sebesar Rp2.636.174.000.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III yang ditawarkan dengan harga berbeda sesuai desain dan spesifikasinya.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak edisi Heritage juga tercatat stabil dengan harga yang telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas batangan pada Kamis, 11 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.394.500 (Rp1.397.986 setelah PPh)

1 gram: Rp2.689.000 (Rp2.695.723 setelah PPh)

2 gram: Rp5.318.000 (Rp5.331.295 setelah PPh)

3 gram: Rp7.952.000 (Rp7.971.880 setelah PPh)

5 gram: Rp13.220.000 (Rp13.253.050 setelah PPh)

10 gram: Rp26.385.000 (Rp26.450.963 setelah PPh)

25 gram: Rp65.837.000 (Rp66.001.593 setelah PPh)

50 gram: Rp131.595.000 (Rp131.923.988 setelah PPh)

100 gram: Rp263.112.000 (Rp263.769.780 setelah PPh)

250 gram: Rp657.515.000 (Rp659.158.788 setelah PPh)

500 gram: Rp1.314.820.000 (Rp1.318.107.050 setelah PPh)

1.000 gram: Rp2.629.600.000 (Rp2.636.174.000 setelah PPh)

Harga Emas Gift Series