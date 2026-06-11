Anggaran Renovasi Stadion Wibawa Mukti Capai Rp40,77 Miliar, Ditargetkan Rampung September 2026

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Progres renovasi Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah mencapai 70 persen.

Proyek rehabilitasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sejak November 2025 itu ditargetkan rampung pada September 2026.

Renovasi dilakukan menyusul kerusakan sejumlah fasilitas stadion akibat angin kencang yang melanda kawasan tersebut pada Oktober 2024.

Kerusakan terutama terjadi pada bagian atap dan bangku tribun sehingga pemerintah daerah mengusulkan perbaikan kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengatakan pekerjaan renovasi kini berjalan sesuai jadwal dan tidak menemui kendala berarti.

"Sudah 70 persen. Selain atap dengan konstruksi lebih kokoh dan tahan angin kencang, renovasi juga mencakup sistem kelistrikan, sirkulasi udara, penyediaan air bersih serta mekanikal elektrikal dan lainnya," kata Iman Nugraha di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, hingga pekan ke-26 pelaksanaan proyek, pekerjaan renovasi atap sisi barat telah selesai dikerjakan.

Pemasangan material pelapis dekoratif berbahan Aluminium Composite Panel (ACP) juga telah dilakukan, sementara pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) telah mencapai 84 persen.