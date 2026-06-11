Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jabodetabek 11 Juni 2026: Didominasi Cerah hingga Berawan Tebal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 11 Juni 2026 hingga Jumat, 12 Juni 2026 pagi diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Kamis, 11 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 12 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bogor diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada periode siang hingga menjelang malam hari.

Pada malam hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Kondisi serupa diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari Jumat, 12 Juni 2026.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan berada pada rentang suhu 26 hingga 34 derajat Celsius.