Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jawa Barat 11 Juni 2026: Dominan Cerah Berawan Hingga Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Kamis, 11 Juni 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga malam hari.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah hingga cerah berawan.

Situasi ini diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik di sektor transportasi, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Masyarakat yang berada di tiga wilayah tersebut diimbau untuk tetap mewaspadai kemungkinan perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang dan sore hari.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, diprakirakan berawan.