Hanya Satu Pendaftar, Mukota VIII Kadin Kota Bogor Tunggu Hasil Verifikasi SC

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Proses pendaftaran Bakal Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor periode 2026–2031 resmi ditutup pada Rabu (10/6/2026) pukul 16.00 WIB.

Penutupan tersebut menandai berakhirnya tahapan pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dalam rangkaian Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Kota Bogor.

Dengan berakhirnya masa pendaftaran, seluruh dokumen bakal calon yang telah masuk kini memasuki tahap verifikasi oleh Steering Committee (SC) sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

Ketua Steering Committee (SC) Mukota VIII Kadin Kota Bogor, Ridhani Agustina, mengatakan bahwa salah satu bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran adalah Arwinsyah Putra.

Arwinsyah menyerahkan berkas pendaftaran dengan didampingi tim pendukung, perwakilan Komunitas UMKM Bogor Utara (KUMBARA), serta Koperasi Usaha Aktif Terdepan (KUAT).

Kehadiran unsur komunitas dan koperasi tersebut dinilai mencerminkan dukungan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap proses demokrasi organisasi dunia usaha di Kota Bogor.

Berkas pendaftaran yang diserahkan Arwinsyah diterima secara resmi oleh Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Mukota VIII sebagai bagian dari tahapan administrasi awal sebelum memasuki proses verifikasi kelengkapan dan persyaratan calon.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad, menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara yang diterimanya, hanya terdapat satu bakal calon yang mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran.