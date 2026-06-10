JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hanya Satu Pendaftar, Mukota VIII Kadin Kota Bogor Tunggu Hasil Verifikasi SC

Hanya Satu Pendaftar, Mukota VIII Kadin Kota Bogor Tunggu Hasil Verifikasi SC

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:00 WIB
Hanya Satu Pendaftar, Mukota VIII Kadin Kota Bogor Tunggu Hasil Verifikasi SC - JPNN.com Jabar
Pendaftaran Bakal Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor periode 2026–2031 resmi ditutup pada Rabu (10/6/2026) pukul 16.00 WIB. Foto: Source for jpnn.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Proses pendaftaran Bakal Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor periode 2026–2031 resmi ditutup pada Rabu (10/6/2026) pukul 16.00 WIB.

Penutupan tersebut menandai berakhirnya tahapan pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran dalam rangkaian Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kadin Kota Bogor.

Dengan berakhirnya masa pendaftaran, seluruh dokumen bakal calon yang telah masuk kini memasuki tahap verifikasi oleh Steering Committee (SC) sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

Baca Juga:

Ketua Steering Committee (SC) Mukota VIII Kadin Kota Bogor, Ridhani Agustina, mengatakan bahwa salah satu bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran adalah Arwinsyah Putra.

Arwinsyah menyerahkan berkas pendaftaran dengan didampingi tim pendukung, perwakilan Komunitas UMKM Bogor Utara (KUMBARA), serta Koperasi Usaha Aktif Terdepan (KUAT).

Kehadiran unsur komunitas dan koperasi tersebut dinilai mencerminkan dukungan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap proses demokrasi organisasi dunia usaha di Kota Bogor.

Baca Juga:

Berkas pendaftaran yang diserahkan Arwinsyah diterima secara resmi oleh Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Mukota VIII sebagai bagian dari tahapan administrasi awal sebelum memasuki proses verifikasi kelengkapan dan persyaratan calon.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad, menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara yang diterimanya, hanya terdapat satu bakal calon yang mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran.

Pendaftaran calon Ketua Kadin Kota Bogor periode 2026–2031 resmi ditutup. Arwinsyah Putra menjadi satu-satunya bakal calon yang mengembalikan berkas
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kadin kota bogor calon ketua kadin kota bogor Mukota Kadin Bogor pemilihan Ketua Kadin Kota Bogor Arwinsyah Putra kota bogor kadin jabar Kadin Jawa Barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU