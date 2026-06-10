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Disnaker Depok Gelar Seleksi Pelatihan Kerja 2026, Peminat Membludak!

Rabu, 10 Juni 2026 – 19:00 WIB
Disnaker Depok Gelar Seleksi Pelatihan Kerja 2026, Peminat Membludak! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelatihan di Balai Latihan Kerja. (ANTARA/HO-Pemkab Karawang)

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menggelar seleksi peserta program pelatihan kerja tahun 2026 yang berlangsung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 Juni 2026.

Seleksi dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) profesional sesuai dengan bidang pelatihan yang dipilih peserta.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan memperluas peluang kerja.

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Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja Disnaker Kota Depok, Yani Lestari, mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan melalui tahapan wawancara guna mengetahui kesiapan dan motivasi peserta.

"Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui motivasi, kesiapan, serta kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan kerja," ujar Yani.

Pada tahun 2026, Disnaker Kota Depok menyediakan empat jenis pelatihan, yaitu Barista, Content Creator, Perbengkelan Roda Dua, dan Menjahit.

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Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti pelatihan sesuai kuota yang telah ditetapkan.

Untuk pelatihan Barista, Perbengkelan Roda Dua, dan Menjahit, masing-masing diikuti oleh 20 peserta.

Disnaker Kota Depok menggelar seleksi pelatihan kerja 2026 untuk bidang Barista, Content Creator, Menjahit, dan Perbengkelan Roda Dua
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