JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Grab Business Forum 2026 Soroti Pentingnya Strategi Ekspansi Cerdas dan Kecepatan Eksekusi

Grab Business Forum 2026 Soroti Pentingnya Strategi Ekspansi Cerdas dan Kecepatan Eksekusi

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:52 WIB
Grab Business Forum 2026 Soroti Pentingnya Strategi Ekspansi Cerdas dan Kecepatan Eksekusi - JPNN.com Jabar
Grab Indonesia kembali menggelar Grab Business Forum 2026 bertema "The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster" di Jakarta, Senin (9/6/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global, percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI), hingga tuntutan efisiensi yang semakin tinggi membuat dunia usaha harus mencari cara baru untuk bertumbuh.

Menjawab tantangan tersebut, Grab Indonesia kembali menggelar Grab Business Forum 2026 bertema "The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster" di Jakarta, Senin (9/6/2026).

Forum yang memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan itu mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, ekonom, hingga praktisi industri untuk membahas strategi pertumbuhan yang lebih terukur dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga:

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, tetapi perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan lama.

"Di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks, peluang pertumbuhan tetap terbuka, tetapi ruang untuk tumbuh dengan cara lama semakin terbatas," ujar Neneng.

Menurut dia, perusahaan perlu mampu melakukan scale smarter melalui penetapan prioritas yang tepat serta alokasi sumber daya yang lebih presisi.

Baca Juga:

Di saat yang sama, perusahaan juga harus execute faster dengan memanfaatkan teknologi dan AI untuk meningkatkan produktivitas, visibilitas, kontrol, serta pengambilan keputusan berbasis data.

"Melalui Grab Business Forum 2026, kami ingin menghadirkan perspektif dari berbagai industri yang dapat membantu para pemimpin bisnis menerjemahkan ambisi pertumbuhan menjadi hasil yang terukur," katanya.

Grab Business Forum 2026 menyoroti pentingnya strategi ekspansi cerdas dan kecepatan eksekusi sebagai kunci daya saing
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ekspansi bisnis grab indonesia grab business forum 2026 Strategi Ekspansi Cerdas daya saing

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU