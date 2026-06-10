Grab Business Forum 2026 Soroti Pentingnya Strategi Ekspansi Cerdas dan Kecepatan Eksekusi

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi global, percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI), hingga tuntutan efisiensi yang semakin tinggi membuat dunia usaha harus mencari cara baru untuk bertumbuh.

Menjawab tantangan tersebut, Grab Indonesia kembali menggelar Grab Business Forum 2026 bertema "The Next Chapter: Scale Smarter, Execute Faster" di Jakarta, Senin (9/6/2026).

Forum yang memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan itu mempertemukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, ekonom, hingga praktisi industri untuk membahas strategi pertumbuhan yang lebih terukur dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan peluang pertumbuhan masih terbuka lebar, tetapi perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan lama.

"Di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks, peluang pertumbuhan tetap terbuka, tetapi ruang untuk tumbuh dengan cara lama semakin terbatas," ujar Neneng.

Menurut dia, perusahaan perlu mampu melakukan scale smarter melalui penetapan prioritas yang tepat serta alokasi sumber daya yang lebih presisi.

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Di saat yang sama, perusahaan juga harus execute faster dengan memanfaatkan teknologi dan AI untuk meningkatkan produktivitas, visibilitas, kontrol, serta pengambilan keputusan berbasis data.

"Melalui Grab Business Forum 2026, kami ingin menghadirkan perspektif dari berbagai industri yang dapat membantu para pemimpin bisnis menerjemahkan ambisi pertumbuhan menjadi hasil yang terukur," katanya.