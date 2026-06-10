Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk Kujang Luncurkan Aplikasi Multifungsi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki usia ke-51 tahun, PT Pupuk Kujang terus mempercepat transformasi digital di berbagai aspek bisnis perusahaan.

Mengusung tema Transformasi Digital Menuju Kujang Emas 2045, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu resmi meluncurkan ekosistem digital terintegrasi bernama Kujang Prime (Plant Reliability, Integrated & Management Excellence).

Direktur Utama PT Pupuk Kujang Budi Santoso Syarif mengatakan, peluncuran Kujang Prime menjadi tonggak penting transformasi perusahaan menuju sistem kerja yang lebih modern, cepat, dan efisien.

"Di umurnya yang menginjak setengah abad, Pupuk Kujang terus melakukan transformasi digital di berbagai aspek. Aplikasi-aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan," kata Budi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (9/6/2026).

Menurut dia, kehadiran Kujang Prime mengubah pola pemantauan operasional perusahaan yang sebelumnya bergantung pada pusat kendali atau command center menjadi sistem yang dapat diakses langsung melalui gawai.

"Dengan aplikasi ini, memantau seluruh operasional cukup dalam genggaman, tidak lagi harus ke command center. Informasi bisa diterima kapan pun dan di mana pun sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efisien," ujarnya.

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Budi menjelaskan, digitalisasi tersebut memungkinkan insan Pupuk Kujang mendeteksi gangguan operasional lebih dini, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi waktu kerja, sekaligus mendukung budaya kerja yang lebih ramah lingkungan.

"Melalui aplikasi-aplikasi ini, kita bisa mengurangi biaya cetak dokumen dan memangkas waktu distribusi dokumen. Dengan begitu keputusan dan aksi dapat dilakukan lebih cepat," tuturnya.