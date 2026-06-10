Pastikan Bantuan Presiden Tepat Guna, Menko PMK dan Mendikdasmen Kunjungi SDN Cimahpar 5 Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'tiMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi SDN 5 Cimahpar di Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung hasil pembangunan sekolah yang direvitalisasi melalui skema swakelola dengan nilai anggaran sekitar Rp2,6 miliar.

Revitalisasi mencakup pembangunan gedung dua lantai beserta sejumlah fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

Dalam kesempatan itu, Pratikno dan Abdul Mu'ti berkeliling melihat kondisi bangunan sekolah yang telah selesai dibangun.

Keduanya juga berinteraksi dengan para siswa dan guru serta meninjau penggunaan fasilitas pembelajaran modern, termasuk papan tulis pintar atau smart board yang telah digunakan dalam proses belajar mengajar.

Pratikno menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

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Menurutnya, pembangunan dilakukan dengan sistem swakelola yang melibatkan panitia lokal tanpa menggunakan jasa kontraktor.

“Ini kita meninjau pembangunan revitalisasi sekolah yang dibangun secara swakelola. Diperintah Bapak Presiden langsung,” ujar Pratikno.