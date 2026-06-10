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Pemprov Jabar Perpanjang Pengisian Data PCMB hingga 11 Juni 2026

Rabu, 10 Juni 2026 – 13:00 WIB
Pemprov Jabar Perpanjang Pengisian Data PCMB hingga 11 Juni 2026 - JPNN.com Jabar
Proses verifikasi PCMB di SMAN 4 Bandung, Jalan Gardujati, Kota Bandung, Senin (8/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperpanjang waktu pengisian data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026).

Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi murid untuk mengikuti PCMB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Purwanto, mengatakan hingga Selasa malam, masih ada murid yang belum mengisi data PCMB.

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Oleh karena itu, ia mengimbau semua anak lulusan SMP dan MTs serta Paket B untuk mengikuti pemetaan calon murid baru melalui perpanjangan waktu hingga 11 Juni 2026 mulai pukul 23.59 WIB.

Pada tahap ini, murid memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan.

"Dengan perpanjangan waktu ini, semakin banyak murid yang dapat mengikuti proses pemetaan dan memperoleh akses pendidikan jenjang menengah," kata Purwanto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

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Setelah mengisi data PCMB, selanjutnya tahap pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6) pukul 14.00.

Usai pengumuman PCMB, murid yang belum diterima di sekolah mana pun jangan khawatir karena akan dilaksanakan SPMB tahap 1 dan 2. Murid bisa memilih sekolah yang memiliki kuota belum terisi.

Pemprov Jabar memperpanjang pengisian data PCMB hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB, agar lebih banyak lulusan SMP dan MTs bisa memgikuti pemetaan.
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TAGS   pemprov Jawa barat dinas pendidikan jawa barat spmb kota bandung pcmb pcmb sma perpanjang pcmb

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