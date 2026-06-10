Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 10 Juni 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 10 Juni 2026, tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.713.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.719.783.

Kenaikan harga logam mulia dalam beberapa waktu terakhir masih menjadi perhatian para investor dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun aset lindung nilai (safe haven).

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.406.500 atau Rp1.410.016 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.340.000 dan ukuran 10 gram mencapai Rp26.625.000.

Adapun emas batangan ukuran besar juga masih menjadi pilihan investor. Emas 100 gram dibanderol Rp265.512.000, sedangkan emas 1 kilogram (1.000 gram) mencapai Rp2.653.600.000 atau Rp2.660.234.000 setelah pajak.

Daftar Harga Emas Batangan 10 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.406.500 (Rp1.410.016 setelah PPh 0,25%)

1 gram: Rp2.713.000 (Rp2.719.783 setelah PPh 0,25%)

2 gram: Rp5.366.000 (Rp5.379.415 setelah PPh 0,25%)

3 gram: Rp8.024.000 (Rp8.044.060 setelah PPh 0,25%)

5 gram: Rp13.340.000 (Rp13.373.350 setelah PPh 0,25%)

10 gram: Rp26.625.000 (Rp26.691.563 setelah PPh 0,25%)

25 gram: Rp66.437.000 (Rp66.603.093 setelah PPh 0,25%)

50 gram: Rp132.795.000 (Rp133.126.988 setelah PPh 0,25%)

100 gram: Rp265.512.000 (Rp266.175.780 setelah PPh 0,25%)

250 gram: Rp663.515.000 (Rp665.173.788 setelah PPh 0,25%)

500 gram: Rp1.326.820.000 (Rp1.330.137.050 setelah PPh 0,25%)

1.000 gram: Rp2.653.600.000 (Rp2.660.234.000 setelah PPh 0,25%)