JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Cuaca Jabodetabek 10 Juni 2026 Didominasi Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan pada Siang hingga Sore

Cuaca Jabodetabek 10 Juni 2026 Didominasi Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan pada Siang hingga Sore

Rabu, 10 Juni 2026 – 10:00 WIB
Cuaca Jabodetabek 10 Juni 2026 Didominasi Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan pada Siang hingga Sore - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (10/6/2026) diprakirakan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal sepanjang hari.

Meski demikian, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 10 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 11 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, cuaca pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB secara umum berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi awan.

Namun, masyarakat yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Bogor diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada periode tersebut.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di Jabodetabek diprakirakan kembali berawan hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Kondisi serupa juga diperkirakan berlangsung pada Kamis dini hari, 11 Juni 2026, pukul 01.00–07.00 WIB.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan memiliki suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg ramalan cuaca jabodetabek

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU