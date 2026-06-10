Cuaca Jawa Barat Hari Ini 10 Juni 2026: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu, 10 Juni 2026, diprakirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan berskala lokal pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Cuaca yang relatif stabil diperkirakan mendukung aktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini terdapat potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Masyarakat yang beraktivitas di ketiga wilayah tersebut diimbau untuk tetap mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan.