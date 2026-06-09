HUT ke-51, Pupuk Kujang Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 510 Anak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pupuk Kujang kembali menggelar program khitanan massal gratis dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51.

Tahun ini, cakupan program diperluas dan jumlah peserta ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Direktur Manajemen Risiko Pupuk Kujang, Yana Nurahmad Haerudin mengatakan, peningkatan jumlah peserta dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Peningkatan ini kami lakukan karena ingin terus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain mengakomodasi warga di ring satu perusahaan, saya melihat ada sebagian peserta yang berasal dari luar kota. Ini bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial masyarakat," kata Yana dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-51 Pupuk Kujang, Desra Heriman menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan 510 peserta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 300 anak.

"Untuk mengakomodasi tingginya animo masyarakat, pada pelaksanaan tahun ini kami membuka kuota hingga 510 anak, meningkat secara bertahap dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 300 anak," ujar Desra.

Adapun untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, kegiatan khitanan massal dilaksanakan secara maraton selama 10 hari berturut-turut dengan target 51 anak setiap hari.

Direktur Klinik Utama Pupuk Kujang, Mulky Wahyudy mengatakan, pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap aspek keamanan, sterilitas, dan kenyamanan psikologis peserta.