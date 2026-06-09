Rio, Bayi Giant Panda Pertama yang Lahir di Indonesia Resmi Diperkenalkan ke Publik

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Taman Safari Indonesia resmi memperkenalkan bayi giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik dalam sebuah acara yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).

Momen bersejarah tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya konservasi satwa langka sekaligus memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan program pengembangbiakan giant panda yang menghasilkan kelahiran bayi panda pertama di Indonesia.

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Menurutnya, pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bogor dan Indonesia, tetapi juga merupakan warisan berharga bagi dunia.

“Ini bukan sekadar acara Bogor atau Indonesia. Ini adalah momen kita memberikan warisan terbaik untuk bumi, yaitu memperkenalkan baby giant panda yang lahir pertama kali di Republik Indonesia,” ujar Rudy dalam sambutannya.

Rudy menjelaskan bahwa kehadiran sepasang giant panda asal Tiongkok di Indonesia sejak 2017 merupakan bagian dari kerja sama konservasi sekaligus simbol persahabatan yang telah terjalin erat antara kedua negara selama bertahun-tahun.

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Menurutnya, giant panda memiliki makna lebih dari sekadar satwa langka. Panda dipandang sebagai simbol hubungan baik, kerja sama, dan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok.

Ia mengungkapkan bahwa proses pengembangbiakan giant panda di Indonesia membutuhkan waktu panjang, kesabaran, serta perhatian intensif dari berbagai pihak.