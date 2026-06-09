JAECOO Buka Dealer Baru di Bandung, Target 80 Jaringan hingga Akhir Tahun 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - JAECOO Indonesia resmi membuka dealer JAECOO GCP Soetta di Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Kehadiran dealer baru ini menjadi bagian dari strategi ekspansi jaringan sekaligus memperkuat layanan penjualan dan purna jual bagi konsumen di Jawa Barat.

Dealer yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 590, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung tersebut mengusung konsep layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pelanggan JAECOO di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Business Unit Director JAECOO Indonesia, Jim Ma, mengatakan pembukaan dealer baru ini merupakan langkah perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

Baca Juga: Polrestabes Bandung Tangkap 3 Pelaku Curas Modus Polisi Gadungan di Babakan Ciparay

"Pertumbuhan positif yang kami raih sepanjang tahun ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan konsumen terhadap teknologi dan produk JAECOO. Kehadiran JAECOO GCP Soetta menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi bisnis kami di Jawa Barat," kata Jim Ma dalam pembukaan.

Dealer JAECOO GCP Soetta berdiri di atas lahan seluas 3.030 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.157 meter persegi. Showroom tersebut mampu menampilkan hingga lima unit kendaraan, termasuk JAECOO J5 EV, JAECOO J7 SHS-P, dan JAECOO J8 SHS-P ARDIS.

Untuk layanan purna jual, dealer ini dilengkapi delapan service bay yang mampu melayani hingga delapan kendaraan setiap hari. Fasilitas charging kendaraan listrik juga telah tersedia sebagai dukungan terhadap perkembangan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Direktur GCP JAECOO Soetta, Agustinus Hariadi, mengatakan kehadiran dealer tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat Bandung dalam mengakses produk maupun layanan JAECOO.

"Kami siap mendampingi pelanggan dalam setiap tahap kepemilikan kendaraan JAECOO melalui fasilitas showroom yang representatif, teknisi terlatih, serta dukungan layanan purna jual yang lengkap," ucap dia.