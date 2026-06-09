Pesta Gay Karawang Viral, Dedi Mulyadi Sebut Barak Militer Bisa Jadi Tempat Pembinaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang menggegerkan masyarakat.

Kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dari tujuh yang diperiksa sebagai saksi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan kesepakatannya dengan pernyataan Bupati Karawang yang menyebut tidak ada tempat untuk kaum pencinta sesama jenis pria di Karawang.

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"Dari sisi aspek wilayah, bupati sudah menyampaikan katanya kan tidak ada tempat bagi kaum gay di Karawang. Tinggal bupat dan seluruh jajaran melakukan tindakan yang lebih nyata," kata Dedi di Bandung, Selasa (9/6/2026).

Dedi mengaku, akan mencari tahu lebih dulu ihwal para peserta yang terlibat dalam pesta gay tersebut. Apabila ditemukan ada yang berstatus pelajar, maka akan diberikan pembinaan khusus.

Pembinaan yang dimaksud, pelajar itu akan dimasukkan ke dalam suatu lembaga khusus. Opsi lainnya ialah dimasukkan ke barak militer.

"Kebijakannya, kalau itu adalah siswa, maka kami wajib memperbaiki. Kalau itu masyarakat, ya mungkin saya juga harus memperbaiki. Nanti kami caro di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay," ucap dia.

Barak militer, kata Dedi, bisa jadi pilihan untuk pembinaan para gay di Jawa Barat.