Pemilik Anjing Pemburu Jadi Tersangka dalam Kasus Tewasnya Bocah 9 Tahun di Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor Bogor menetapkan seorang pria berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya seorang bocah berinisial MAS (9) akibat serangan anjing pemburu babi hutan di kawasan hutan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Bogor, AKP Silfi Adi Putri, mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang mengarah kepada pemilik anjing yang diduga menggigit korban.

Menurut Silfi, hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa salah satu anjing milik tersangka diduga menjadi penyebab luka yang berujung pada kematian korban.

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“Penyidik telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik anjing, serta mengamankan barang bukti berupa anjing yang pada bagian mulutnya ditemukan bekas darah yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa nahas itu terjadi ketika korban bersama seorang temannya sedang memancing belut di kawasan hutan Jasinga.

Saat itu, sejumlah anjing yang digunakan untuk berburu babi hutan dilepas oleh para pemburu dan melintas di sekitar lokasi.

Korban yang sedang dalam posisi jongkok dilaporkan terkejut ketika melihat anjing-anjing tersebut datang dari arah belakang.

Korban kemudian berlari dan diduga dikejar oleh beberapa ekor anjing hingga akhirnya mengalami serangan yang menyebabkan luka serius.