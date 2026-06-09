RSSG Depok 2026 Resmi Dibuka 15 Juni, Berikut Cara dan Syarat Pendaftarannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pendidikan Kota Depok akan membuka pendaftaran program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) untuk Tahun Ajaran 2026/2027 mulai 15 Juni 2026.

Pendaftaran dilakukan secara daring dan terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur domisili.

Panitia SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Kota Depok, Bahrudin, mengatakan bahwa calon murid yang mengikuti jalur domisili dapat memilih hingga tiga sekolah dalam sistem pendaftaran yang telah disediakan.

Menurutnya, dua pilihan pertama diperuntukkan bagi sekolah negeri, sedangkan pilihan ketiga dapat digunakan untuk memilih sekolah yang tergabung dalam program RSSG.

“Ketika dibuka jalur domisili, terdapat tiga pilihan sekolah, yakni pilihan pertama dan kedua untuk sekolah negeri, sedangkan pilihan ketiga dapat digunakan untuk RSSG. Jika berminat, calon murid dapat mengisi pilihan tersebut, namun jika tidak, dapat dikosongkan,” ujar Bahrudin.

Ia menjelaskan bahwa proses pendaftaran jalur domisili akan berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026.

Seluruh proses dilakukan melalui sistem daring yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Depok.

Bahrudin menegaskan bahwa calon murid yang memilih RSSG harus memperhatikan dua faktor utama yang menjadi dasar seleksi, yakni ketersediaan kuota dan jarak domisili berdasarkan titik koordinat yang tercatat dalam sistem.