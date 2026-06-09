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Rivera Bogor Hadirkan Promo Beli 1 Gratis 1 Selama Liburan Sekolah dan HJB ke-544

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:00 WIB
Rivera Bogor Hadirkan Promo Beli 1 Gratis 1 Selama Liburan Sekolah dan HJB ke-544 - JPNN.com Jabar
Potret salah satu wahana yang ada di Rivera Outbound & Edutainment Bogor Nirwana Residence. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Melalui sejumlah program unggulan, destinasi wisata keluarga yang memiliki lebih dari 15 wahana permainan tersebut menawarkan berbagai potongan harga dan paket hemat bagi pelajar, keluarga, maupun rombongan yang ingin menikmati liburan dengan aktivitas edukatif dan rekreatif.

Salah satu program utama yang diluncurkan adalah Promo Rapor Juara, yang memberikan apresiasi kepada pelajar berprestasi melalui penawaran beli satu gratis satu tiket terusan.

Promo ini mencakup akses ke sembilan wahana pilihan yang tersedia di kawasan Rivera Bogor.

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Senior Operation Manager Rivera, Aditya Prasetyo, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada para pelajar menikmati masa liburan sekolah dengan kegiatan yang positif dan terjangkau.

"Momentum ini semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Bogor ke-544. Kami ingin masyarakat, khususnya warga Bogor, dapat menikmati kebersamaan bersama keluarga di Rivera," ujar Aditya dalam keterangan resminya.

Untuk mendapatkan promo tersebut, pengunjung cukup menunjukkan rapor terakhir jenjang TK, SD, SMP, atau SMA dengan nilai minimal 80. Alternatif lainnya, pengunjung dapat menunjukkan sertifikat juara dari berbagai bidang, seperti olahraga, seni, maupun akademik.

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Harga Promo Rapor Juara ditetapkan sebesar Rp100.000 untuk kunjungan hari Senin hingga Jumat dan Rp115.000 untuk kunjungan Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional.

Harga tersebut berlaku untuk dua orang pengunjung. Program ini berlangsung hingga 12 Juli 2026.

Rivera Bogor menghadirkan promo beli 1 gratis 1 tiket terusan selama liburan sekolah dan Hari Jadi Bogor ke-544
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TAGS   Rivera Bogor promo rivera Rivera Outbound & Edutainment tiket Rivera wahana rivera kota bogor hari jadi bogor HJB wisata bogor Wisata keluarga Bogor

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