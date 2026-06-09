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Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 9 Juni 2026: Pecahan 1 Gram Tembus Rp2,73 Juta

Selasa, 09 Juni 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 9 Juni 2026: Pecahan 1 Gram Tembus Rp2,73 Juta - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang dipasarkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa (9/6/2026) tercatat berada di level Rp2.733.000 per gram sebelum pajak.

Sementara itu, harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.739.833 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang berlaku hari ini, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.416.500.

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Adapun pecahan terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dipasarkan dengan harga Rp2.673.600.000 sebelum pajak.

Kenaikan minat masyarakat terhadap logam mulia sebagai instrumen investasi jangka panjang membuat pergerakan harga emas terus menjadi perhatian pelaku pasar dan investor ritel.

Berikut harga dasar emas batangan Antam per Selasa, 9 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

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0,5 gram: Rp1.416.500

1 gram: Rp2.733.000

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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