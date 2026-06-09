BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Didominasi Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (9/6/2026) hingga Rabu (10/6/2026) pagi secara umum didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan informasi resmi BMKG Jakarta yang diperbarui pada Selasa pukul 07.00 WIB, cuaca pada periode pagi hingga siang diperkirakan berada dalam kategori cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang dan sore hari, kondisi tersebut diperkirakan masih akan bertahan di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celsius.

Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprediksi memiliki suhu antara 26 hingga 34 derajat Celsius.

BMKG juga mencatat kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 94 persen, dengan arah angin permukaan bertiup dari timur laut hingga tenggara pada kecepatan 5 sampai 40 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi yang memiliki aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan antarkota.