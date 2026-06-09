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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 Juni 2026: Didominasi Cerah Berawan

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 9 Juni 2026: Didominasi Cerah Berawan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Selasa, 9 Juni 2026, diprakirakan berlangsung cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Masyarakat dapat beraktivitas dengan relatif nyaman karena tidak terdapat peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski terjadi peningkatan tutupan awan pada beberapa wilayah, tidak terdapat indikasi potensi cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca kembali didominasi cerah hingga cerah berawan.

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Sementara itu, pada dini hari hingga pagi menjelang pukul 07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Dalam informasi cuaca yang diterbitkan, tidak terdapat peringatan dini atau potensi kejadian cuaca signifikan yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat.

Prakiraan cuaca Jawa Barat pada 9 Juni 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.
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