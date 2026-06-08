Bocah 9 Tahun di Jasinga Bogor Tewas Akibat Gigitan Anjing Pemburu Babi Hutan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Bogor mengungkap dugaan penyebab kematian seorang bocah berinisial MAS (9) yang ditemukan dalam kondisi terluka parah di kawasan hutan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga meninggal dunia akibat serangan anjing pemburu yang digunakan dalam aktivitas perburuan babi hutan di sekitar lokasi kejadian.

Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polres Bogor, Inspektur Polisi Satu Dwi Wiyanto, mengatakan kesimpulan sementara tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti sejak korban ditemukan pada Minggu (7/6).

“Didapatkan adanya kegiatan berburu babi menggunakan anjing-anjing pemburu. Dua anak yang sedang melakukan aktivitas memancing berada di kawasan hutan tersebut. Satu anak berhasil selamat, sementara satu anak lagi meninggal dunia akibat digigit anjing-anjing yang sedang digunakan untuk berburu,” kata Dwi, Senin (8/6).

Korban Ditemukan dalam Kondisi Terluka

Kasus tersebut bermula ketika Polsek Jasinga menerima laporan mengenai penemuan seorang anak laki-laki dalam kondisi terluka di kawasan hutan sekitar tengah hari.

Petugas yang mendatangi lokasi kemudian menemukan korban mengalami sejumlah luka pada bagian kepala dan tubuh. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan dari Polsek Jasinga dan Satreskrim Polres Bogor melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti peristiwa tersebut.