Disnaker Depok Buka Pelatihan Perhotelan Gratis, Peserta Dapat Sertifikat BNSP dan Uang Saku
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok membuka Program Pelatihan Perhotelan Gratis bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Depok.
Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperluas peluang kerja di sektor perhotelan dan hospitality.
Pelaksanaan program ini merupakan hasil kerja sama antara Disnaker Kota Depok dengan Savero Hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok, serta LPK Cipta Dinamika.
Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.
“Program pelatihan perhotelan ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada warga Depok, khususnya generasi muda, agar memiliki keterampilan di bidang hospitality,” ujarnya.
Kuota Terbatas untuk 100 Peserta
Nessi menjelaskan, kuota yang tersedia dalam program ini hanya untuk 100 peserta. Pendaftaran telah dibuka dan akan ditutup pada 10 Juni 2026.
Karena jumlah peserta terbatas, masyarakat yang memenuhi persyaratan diimbau segera melakukan pendaftaran agar tidak kehilangan kesempatan mengikuti program tersebut.
Dinas Tenaga Kerja Kota Depok membuka program pelatihan perhotelan gratis bagi 100 warga ber-KTP Depok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News