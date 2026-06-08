JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DPUPR Depok Ajukan BTT untuk Perbaikan Turap Longsor di Kawasan Secawan Sawangan

DPUPR Depok Ajukan BTT untuk Perbaikan Turap Longsor di Kawasan Secawan Sawangan

Senin, 08 Juni 2026 – 14:30 WIB
DPUPR Depok Ajukan BTT untuk Perbaikan Turap Longsor di Kawasan Secawan Sawangan - JPNN.com Jabar
Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani turap yang longsor di kawasan Sungai Elok Cantik dan Menawan (SECAWAN), Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan usulan BTT untuk penanganan longsor tersebut telah diajukan dan memperoleh persetujuan. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses tindak lanjut sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan.

“Sudah diusulkan dan disetujui, saat ini kami masih menunggu tindak lanjut. Sementara dilakukan penanganan dengan cerucuk bambu,” ujar Yodi.

Baca Juga:

Masuk Tahap Pengusulan SK BTT

Yodi menjelaskan, proses penanganan longsor saat ini memasuki tahapan pengusulan Surat Keputusan (SK) Belanja Tidak Terduga.

Setelah tahapan tersebut selesai, DPUPR akan melanjutkan proses penyusunan perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan perbaikan di lapangan.

Baca Juga:

“Hari ini baru masuk SK BTT. Selanjutnya, akhir bulan kemungkinan sudah bisa masuk tahap perencanaan. Mudah-mudahan pertengahan bulan depan atau Juli sudah bisa dilaksanakan perbaikannya,” katanya.

Menurut Yodi, seluruh tahapan administrasi dan perencanaan harus diselesaikan terlebih dahulu agar pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan konstruksi yang aman serta berkelanjutan.

DPUPR Kota Depok mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki turap longsor di kawasan SECAWAN, Jalan Raya Sawangan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   longsor Sungai Elok Cantik dan Menawan kota depok anggaran BTT SeCawan Depok Taman SeCawan turap longsor Depok BTT Depok jalan raya sawangan Kali Cabang Tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU