Hari Terakhir, PCMB SMAN 4 Bandung Kebanjiran Aduan Soal Verifikasi Data dan Nilai TKA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelaksanaan hari terakhir Pemetaan Calon Murid Baru (PCMV) di SMA Negeri 4 Bandung diwarnai sejumlah keluhan dari masyarakat, terutama terkait proses verifikasi data dan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang belum muncul dalam sistem.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 4 Bandung, Didi Rosadi mengatakan, hingga penutupan pendaftaran, pihak sekolah masih menerima berbagai aduan dari orang tua maupun calon murid.

"Di PCMB ini kami mendapati keluhan dari masyarakat terkait data yang belum terverifikasi. Kami juga sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses verifikasi masih terus berlangsung sampai hari terakhir," kata Didi saat ditemui di SMAN 4 Bandung, Jalan Gardujati, Senin (8/6/2026).

Selain persoalan verifikasi data, keluhan lain yang paling banyak disampaikan calon peserta didik berasal dari jalur prestasi akademik.

Menurut Didi, sejumlah pendaftar mengeluhkan nilai TKA yang belum terhitung atau belum tampil di sistem pendaftaran.

"Kedua, di jalur prestasi akademik, beberapa mengeluhkan nilai TKA yang belum terhitung. Hal itu sudah kami laporkan ke Dinas Pendidikan," ujarnya.

Ia menuturkan, dua persoalan tersebut menjadi aduan yang paling dominan dibandingkan kendala lainnya selama pelaksanaan PCMB tahun ini.

Dari sisi teknis, pihak sekolah juga menemukan gangguan pada sistem pendaftaran daring. Namun, kendala tersebut terjadi karena adanya pemeliharaan sistem atau maintenance yang dilakukan pengelola.