Dedi Mulyadi Bongkar Sumber Bonus Rp 1 Miliar untuk Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara terkait sumber dana bonus Rp1 miliar yang diberikan untuk Persib Bandung seusai menorehkan prestasi.

Dedi menegaskan uang bonus tersebut berasal dari tabungan pribadinya, yang sebagian besar bersumber dari hasil penjualan sapi miliknya.

Penjelasan itu disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kritik yang ramai bermunculan di media sosial mengenai asal-usul dana bonus bagi tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

"Saya jelaskan ya, dana yang diberikan satu miliar untuk Persib diambil dari rekening tabungan saya. Tabungan saya itu diisi di antaranya dari hasil penjualan sapi," ujar Dedi melalui akun media sosialnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Dedi, banyak warganet yang penasaran dan mempertanyakan siapa saja pembeli sapi miliknya.

Menanggapi hal itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengaku siap menjelaskan seluruh transaksi yang telah dilakukan.

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"Ada yang beli satu, ada yang beli dua, ada yang beli tiga, bahkan ada yang beli empat ekor. Kalau saya sebutkan semuanya akan sangat panjang karena pembelinya banyak," tuturnya.

Dedi memastikan seluruh transaksi penjualan sapi terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.